La Libye affronte le Gabon pour les qualificatifs de la Coupe du Monde

Premier entraînement pour l'équipe libyenne au stade des Martyrs de Benina, vers Benghazi. Sous la direction de l'entraîneur espagnol Javier Clemente, les footballeurs se préparent pour le premier tour des qualifications africaines en vue de la Coupe du Monde 2022.

L'équipe affrontera les Gabonais mercredi, pour son premier match international officiel à domicile après plus de sept années d'interdiction imposée par la FIFA.

"C'est un événement important qui a lieu aujourd'hui", commente Hashem Mohamed, membre du conseil d'administration de la Fédération libyenne de football. "C'est l'avant-première du premier match de football, après une interdiction qui a duré plusieurs années et on espère que ce sera un bon présage pour nous et pour l'équipe nationale libyenne."

"L'équipe libyenne doit maintenant affronter d'importantes qualifications, et se trouve dans l'un des groupes les plus forts", continue Idris Al-Amami, coordinateur de l'équipe nationale. "On espère avoir notre mot à dire, et avec du travail et de la continuité, les résultats seront bons, et l'équipe aura un avenir avec l'entraîneur Clemente et son staff."

Javier Clemente a été nommé entraîneur de l'équipe nationale en juin. Entre 2013 et 2016, il occupait déjà ce poste et avait emmené la Libye à la victoire de la CAN 2014 en Afrique du Sud.