Nigeria : Le Festival de cinéma de Kaduna met l'accent sur l'héritage culturel

Pour sa 4e édition, le Festival international du film de Kaduna au Nigeria a accueilli certains professionnels de l'industrie créative. L'événement a été organisé pour inspirer, motiver et aider les jeunes à identifier leurs talents cachés.

Selon l'organisateur, l'objectif est de développer le secteur de la création dans le nord du Nigeria et de soutenir les jeunes talents afin qu'ils puissent se projeter dans cet univers.

"On a lancé le festival en 2018", explique Israel Audu, le fondateur du festival. "On a voulu voir le développement de la partie nord du pays en termes de créativité, car on manquait de festival de film, on manquait d'espace pour interagir les uns avec les autres pour voir comment on pouvait se promouvoir les uns les autres sans avoir à aller à Lagos, Abuja ou toute autre partie du pays."

Zack Orji, acteur et producteur nigérian chevronné, affirme que la culture est essentielle et que le fait d'avoir choisi le patrimoine culturel comme thème de l'événement de cette année est très approprié.

"On vit dans une époque où il semble que l'on a oublié qui l'on est. En tant que peuple, on a oublié que l'on est des Nigérians, que l'on est très respectueux de nos aînés, que l'on est attachés à notre culture et à nos traditions".

"Quand il s'agit de nos films, de la façon dont nous écrivons nos scénarios, on doit faire plus de scénarios culturels de base qui nous projetteront dans le monde", continue le fondateur du festival.

Selon les organisateurs, l'industrie cinématographique peut être utilisée pour la promotion de la paix, d'où la nécessité pour le gouvernement d'investir dans l'industrie face à la menace de la violence qui pèse sur le Nigeria.

"On a besoin de la paix pour vivre-ensemble comme des frères solidaires, on a besoin de la paix pour que tout se passe, sans la paix, il ne peut y avoir d'investissement direct étranger dans notre pays", déclare Zack Orji.

L'industrie cinématographique nigériane connue sous le nom de Nollywood représente plus de 1,4 % du PIB, soit 7,2 milliards de dollars de l'économie nigériane.