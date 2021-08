La Tanzanie a rendu hommage aux victimes de la fusillade

Vendredi, des dizaines de personnes sont venues rendre hommage aux policiers et gardes tués à Dar es Salaam, en Tanzanie. Parmi eux, des citoyens et des policiers, mais aussi des hommes politiques. Auprès des cercueils, les familles et les proches se sont relayées afin de faire un dernier éloge des quatre victimes.

Mercredi, un tireur identifié sous le prénom de Hamza a tué trois officiers et un agent de sécurité privé dans le quartier diplomatique de la ville. Il a également a blessé 6 autres personnes avec son fusil d'assaut, avant d'être abattu par les forces de l'ordre devant une ambassade.

"C'est un incident grave pour la police et les citoyens et nous avons quelque chose à apprendre de cette fusillade", a déclaré Simon Sirro, inspecteur général de la police.

L'attaque est survenue peu de temps après l'annonce de la baisse du taux de criminalité du pays. La fusillade a pris de court la population, la Tanzanie étant un pays peu habitué à ce genre d'incident.

"J'appelle mes concitoyens à continuer à travailler en étroite collaboration avec la police pour lutter contre la criminalité et nous protéger, nous et nos biens", a continué le ministre de l'Intérieur George Simbachawene. "En toute franchise, cet incident nous a vraiment blessés et nous devons tirer les leçons de nos erreurs passées dans la lutte contre la criminalité dans le pays."

La présidente Samia Suluhu Hassan a exhorté la police à mener une enquête approfondie sur la fusillade, et le ministre de l'Intérieur a promis de publier un rapport détaillé sur l'incident.