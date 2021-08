RDC : crise humanitaire dans le Nord-Kivu

En République Démocratique du Congo, la ville de Béni, dans le nor d Kivu est sous le contrôle des groupes armés, qui n'hésitent pas à commettre régulièrement des attaques sanglantes s'est alarmé lundi le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

L'Ocha déplore une détérioration continue de la situation dans cette province de l'est avec son lot de conséquences. La protection des civils notamment dans la zone d'Oicha se dégrade en dépit de l'état de siège instauré début mai dans les deux provinces du Nord-Kivu et d'Ituri.

Des milliers de personnes ont fui leur village, l'ONU estime à 1.8 millions, le nombre de déplacés dans le Nord Kivu.

Béni est au cœur du territoire où opèrent les Forces démocratiques alliées (ADF) présentées par l'organisation djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale et considérées comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo.

Plus au sud de la province du Nord-Kivu, l'Ocha constate également la persistance de violences armées dans le territoire de Masisi.

En visite à Béni, le premier ministre congolais, Jean Michel Sama, a appelé les jeunes à ne pas s'enrôler dans les groupes rebelles, afin de soutenir plus efficacement l'état de siège pour ramener la paix et la sécurité dans ces régions.

Nous devons soutenir l'état de siège pour ramener la paix et la sécurité. Soutenons les policiers, les Forces armées.