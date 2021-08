Les Namibiennes en finale des 200m des Championnats du monde d'athlétisme

La Namibienne, Beatrice Masilingi arrache la médaille d'argent sur le 100m devancée par la Jamaïcaine Tina Clayton lors des Championnats du monde d'athlétisme au Kenya.

Tina Clayton a remporté le 100 m des Championnats du monde des moins de 20 ans jeudi à Nairobi avec un chrono de 11 sec 09/100e devant la Namibienne Beatrice Masilingi en 11 sec 30.

L'une des révélations des Jeux de Tokyo, Masilingi, 18 ans, avait pris la sixième place de la finale du 200 m des Jeux de Tokyo en 22 sec 28. L'athlète namibienne devait à l'origine s'aligner sur 400 m mais en avait été interdite à cause d'un taux de testostérone naturellement trop élevé et de la réglementation de World Athletics sur l'hyperandrogénie et les athlètes qui présentent des différences du développement sexuel.

Sa compatriote Christine Mboma, 18 ans, concernée elle aussi par ce règlement, avait fait sensation à Tokyo en décrochant la médaille d'argent sur 200 m, avec un nouveau record du monde juniors à la clé 21 sec 81. Mboma n'a pas participé au 100 m des Mondiaux des moins de 20 ans,

Les Reines du 200 m

Les Namibiennes Beatrice Masilingi et Christine Mboma, révélations des Jeux olympiques de Tokyo, se sont qualifiées vendredi à Nairobi pour la finale du 200 m des Championnats du mondes des moins de 20 ans.

Masilingi a réalisé le meilleur chrono des demi-finales en 22 sec 19/100e et Mboma le 3e temps 22.41.

Les deux athlètes namibiennes sont à l'origine des spécialistes du 400 m, mais elles ont dû se rabattre sur le 200 m

Les Mondiaux U20 ont débuté le 18 août à Nairobi et se termineront le 22 août prochain.