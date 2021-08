Cap-Vert : un hub musical flottant pour promouvoir l’art africain

C’est le nouveau lieu à la mode qui fait parler toute l’île du Cap-Vert. Un centre musical flottant composé de 3 pavillons en bois séparés, mais reliés entre eux : un studio d’enregistrement, un bar et un espace de spectacle pour mettre en valeur la danse, l’art et la musique africaine.

L’idée vient de l’homme d’affaires malien Samba Bathily.

« Ce Floating Hub pour nous est un espace, une plateforme, pour tous les créateurs africains et du monde entier pour qu'ils se retrouvent, qu’ils créent et qu’ils puissent s'épanouir. Que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la cuisine dans n'importe quel art en général », explique-t-il.

La Diva aux pieds nus, Cesaria Evora, est celle qui a rendu la baie de Mindelo célèbre il y a quelques années. C’est donc naturellement que le lieu a été choisi pour abriter ce centre musical flottant, un peu comme un hommage à la chanteuse capverdienne. Véritable bijou architectural, ce projet est l’œuvre de l’architecte et designer nigérian Kunlé Adeyemi.

« La relation et l'intérêt de Samba et en particulier son dynamisme et sa capacité à rassembler d'autres écosystèmes, d'autres ressources pour créer cet écosystème nous permettent de vraiment réfléchir à sa structure qui reflète la culture africaine » explique-t-il.

Et le nom du lieu, Mansa Music hub, fait référence à l’empereur du Mali, Mansa Musa, l’homme le plus riche de tous les temps, qui a vécu dans les années 1300. Une histoire qui inspire le créateur de mode Alphadi, dont le défilé a eu lieu dans le centre flottant.

« Mansa Musa était malien et le premier milliardaire de ce monde – un Africain, un Malien. C'est [cette collection] une manière pour montrer le monde que l'Afrique est riche, que l'Afrique est capable, l'Afrique a une chose incroyable – sa beauté et sa manière d'être. Il suffit que les Africains s'aiment et se donnent la main », explique le designer.

Ce projet est bien parti pour promouvoir la musique, la danse, l'art et d'autres industries créatives d’Afrique et de la diaspora.