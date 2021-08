NBA : Joel Embiid chez les sixers jusqu'en 2027

En NBA, l’avenir de Joel Embiid se dessine désormais sur le long terme avec Philadelphia. Le basketteur camerounais portera le maillot de cette franchise américaine jusqu’en 2027.

Le pivot vient de signer un nouveau de contrat de 4 ans avec les sixers alors son bail actuel courait jusqu’en 2023. Le basketteur de 27 ans touchera ainsi 196 millions de dollars grâce à cette prolongation.

Le Camerounais drafté par Philadelphia en troisième position en 2014, figure parmi les meilleurs joueurs de la NBA et dispute le All-Star Game depuis 2018. Second au MVP cette année, il a connu la meilleure saison de sa carrière. Il tournait autour de 28 points et 10 rebonds de moyenne.