Kenya : les dessous de l'interdiction de voyage de William Ruto

Le vice-président du Kenya, William Ruto, devait effectuer un voyage privé vers l'Ouganda pour la deuxième fois en un mois, mais il a été arrêté par les agents de l'immigration à l'aéroport lundi.

Les médias locaux rapportent que des agents de l'immigration ont insisté pour que William Ruto obtienne l'autorisation du chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Il voyageait aux côtés des trois autres députés qui ont dans un premier temps également essuyé un refus avant d'être autorisés à prendre l'avion.

Parmi les autres passagers se trouvait l'homme d'affaires turc Harun Aydin, 29 ans,qui avait fait l'objet d'une arrestation en Allemagne alors qu'il était étudiant. Il aurait fait partie des membres dirigeants du groupe "Calife de Cologne", qui militait pour unir le monde islamique en un califat unique basé dans une Istanbul libérée.

Les autorités kenyanes ont été alertées par ses fréquents voyages dans le pays depuis Istanbul, le Caire et Addis-Abeba. Selon les médias locaux, Harun Aydin aurait effectué plusieurs voyages aux côtés du vice-président kényan, notamment lors de son dernier voyage à Zanzibar et lors d'une précédente visite en Ouganda.

Humiliation politique

Cette interdiction de voyage a fait la Une des médias kenyans en ce début de semaine, notamment du fait de la dégradation des relations entre William Ruto et le président Uhuru Kenyatta. Le duo était considéré comme de proches alliés lorsqu'ils ont remporté les élections en 2013 et en 2017. Cependant, Uhuru Kenyatta, qui n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat, soutiendrait l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition Raila Odinga, contrairement à un accord ancien avec son adjoint.

Cette mésaventure est vécue comme une humiliation politique pour William Ruto, qui a déploré une "lâcheté" de ses adversaires. "On m'a empêché de prendre l'avion pour l'Ouganda parce que le système pense que seuls les enfants de riches et des célébrités peuvent se rendre à l'étranger et dîner avec les présidents. Mais nous avons Dieu et nous vaincrons. Je préviens les tribalistes et les dynasties que notre patience est à bout et que nous ne nous laisserons plus humilier. Qu'ils m'affrontent ouvertement au lieu de se cacher derrière leurs petits serfs de la fonction publique."