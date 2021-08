Sud Soudan : les députés ont prêté serment pour former l'assemblée

Les députés du Soudan du Sud ont prêté serment. Ce lundi, près de 600 parlementaires ont participé à la cérémonie dirigée par le président de la cour suprême, à Juba.

Étant du parti au pouvoir ou des opposants ayant signé l'accord de paix, ils composent la nouvelle assemblée nationale et remplissent sa demande originelle d'inclusivité. Avec cette cérémonie, les députés vont pouvoir commencer à légiférer, en intégrant officiellement l'Assemblée.

"Je suis sûre que vous êtes conscients que les défis qui nous attendent sont énormes", a déclaré Rt. Hon. Jemma Nunu Kumba, présidente de l'Assemblée législative de transition. "Pour affronter et surmonter ces défis, la situation exige que nous, en tant que représentants de notre peuple, regardions au-delà des expériences politiques, partisanes et tribales et que nous nous concentrions sur le bien commun de tous."

La création de ce parlement était une condition essentielle au cessez-le-feu de 2018, qui a mis fin a cinq années d'affrontements faisant près de 400 000 morts. Mais cette formation politique a pris près d'un an de retard et reste incomplète, 62 députés ne s'étant pas présentés à la cérémonie.

"Notre peuple en a assez des guerres, en tant que ses représentants, nous devrions être à l'avant-garde des efforts visant à reconnaître cette situation critique", a continué la présidente lors de son discours.

Avec cette nouvelle assemblée, le nombre de députés a augmenté, passant de 450 à 650, soit un nombre supérieur à celui de sièges disponibles dans le bâtiment, dont l'agrandissement a pris du retard.