Kenya : les jeunes mères soutenues par "Young Mothers Africa"

Selon l'enquête sur les données et la santé au Kenya, une fille sur cinq âgée de 15 à 19 ans est enceinte ou a déjà accouché.

"J'ai un bébé qui a maintenant un an et neuf mois. Je l'ai conçu alors que j'étais encore à l'école, j'étais en deuxième année. J'ai abandonné l'école et ma mère m'a chassée, j'ai donc dû aller vivre chez le père du bébé.[...]À un moment donné, le père du bébé a perdu son emploi et nous avons dû nous battre. Bien que je sois reconnaissante à Dieu, la vie reste difficile. Je suis simplement heureuse que, malgré cela, mon bébé ait maintenant un an et neuf mois." a confié Irène Njenga.

Comme les filles accouchent alors qu'elles ne sont pas prêtes, le risque de complications à la naissance est également élevé, tant pour le bébé que pour la mère.

"Le problème que j'ai rencontré avec mon premier bébé, c'est qu'il était malade et que j'ai dû l'emmener à l'hôpital parce qu'il était en sous-poids. On m'a donné des médicaments pour aider le bébé à prendre du poids.[...]Young Mothers Africa m'a inscrite à leur programme. Elles m'ont donné des cacahuètes et de la farine de porridge pour le bébé et m'ont conseillé de bien le nourrir pour qu'il puisse prendre du poids", a déclaré Margaret Adhiambo.

N'ayant aucune idée de la façon dont s'occuper des bébés, les parents des filles sont obligés d'intervenir pour s'assurer que le bébé soit bien soigné, comme le confie la belle-mère de l'une de ces jeunes filles. "Nettoyer et allaiter le bébé était un problème pour elle, je devais sans cesse le lui rappeler car il semble qu'elle n'était pas préparée à accueillir le bébé. Elle le voyait comme un fardeau."

Confrontées à de nombreux défis dans les quartiers informels, la plupart de ces mères adolescentes luttent pour survivre tout en s'occupant de leurs bébés.

Il s'agit maintenant de trouver des solutions pratiques pour aider les jeunes filles tout en sensibilisant la communauté aux avantages de la protection des filles mineures contre les grossesses précoces.