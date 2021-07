Centrafrique : polémique autour du prix des cartes de séjour

Ils étaient des dizaines à s’être réunis, pancartes à la main, devant l’ambassade du Nigeria à Bangui, en Centrafrique. La majorité d’entre eux sont originaires d’Afrique de l’Ouest, mais pas seulement. Et ils protestent contre le prix exorbitant des cartes de séjour : 650 000 FCFA, soit un peu plus de 1000 dollars.

Un montant qui n’est pas justifié, car la question a déjà été débattue par les députés centrafricains et a abouti à l’adoption d’un texte de loi qui fixe le montant de la carte de séjour à 100 000 francs CFA, soit un peu moins de 200 dollars.

« On nous oblige à payer 650 000 francs CFA, c’est ce qui a fait que tous les pays de la CEDEAO sont réunis ce matin à l’Ambassade du Nigeria pour dénoncer notre colère sur ce qui se passe en RCA. Présentement, nos frères et nos sœurs sont en prison à cause de ce papier, c’est pourquoi ce matin, on est rassemblé ici pour montrer notre colère», explique un manifestant.

Désormais, ces ressortissants étrangers attendent avec impatience une réaction du gouvernement centrafricain, qui pour l’heure ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. Mais en attendant, ces ressortissants devront continuer à payer 650 000 francs CFA pour leurs cartes de séjour, dans ce pays ou le salaire moyen est d’environ 60 000 FCA par mois, soit environ 100 dollars.