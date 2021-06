Côte d'Ivoire : ''Je ne suis pas un criminel'', déclare Laurent Gbagbo

En tournée à Gagnoa, dans la région du Gôh, l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo est revenu sur son acquittement par la Cour pénale internationale.

"Je ne suis pas un criminel", a-t-il lancé devant les chefs traditionnels présents à Mama, lundi. Selon le président du Front populaire Ivoirien, son jugement pour crimes contre l'humanité visait un but l'éloigner du poste présidentiel. Accusé de crimes contre l'humanité Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté le 31 mars dernier par la CPI, ce qui a permis son retour en Côte d'Ivoire.

"Au début j'avais un peu peur. Je me disais que peut-être que mes gens ont fait des crimes et puis ils m'ont caché ça. Parce que bon moi j'avais pas de fusil donc si on m'a arrêté c'est a cause de FDS: l'armée, la gendarmerie, la police. Peut-être qu'ils ont fait quelques chose de mal. Et puis j'ai vu Fatou Bensouda arriver et réciter tout ce pour quoi on m'accuse. Je dis c'est à cause de ça là ?" affirme l'ancienprésident ivoirien.

Sur la même lancée, _il ajoute _:"l_a CPI, ce n'était pas sérieux, il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. _"

Contrairement à son arrivée à Abidjan le 17 juin dernier, son retour à Mama n'a donné lieu à aucun incident. Plusieurs partisans de Laurent Gbagbo voient dans sa venue un début de réconciliation.

"Nous étions très heureux de retrouver notre président Laurent Gbagbo. Nous étions ravies de l'avoir avec nous en pleine forme. Il nous a vraiment rassurés. Nous sommes contents de le retrouver et nous vivons de vives émotions. Nous souhaitons que sa santé soit toujours aussi bien, qu'il soit toujours notre président à vie. Et qu'il réconcilie tous les Ivoiriens\_,_" souligne Mireille Touré une partisante présente sur place.

L'ex-chef d'Etat ivoirien sera selon la tradition purifié par des Chefs traditionnels, ce mardi.