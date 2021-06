Cameroun : les habitants de l'aéroport de Douala, expulsés

De nouvelles expulsions musclées ont eu lieu au Cameroun.

Des affrontements ont éclaté entre les résidents de cabanes installées dans la zone de l’aéroport à Doula la capitale, et la police camerounaise.

Ces expulsions forcées qui ont débuté en début d’année, obligent les habitants à quitter leur habitation pour cause de démolitions.

Les projets sont liés à l’organisation de la coupe d’Afrique des nations, accueillie en 2022 par le Cameroun.

Les habitants du district de l’aéroport de New Town, vivent paisiblement sur place depuis plus de 35 ans.

"Les mots me manquent. Les mots me manquent. J’ai souffert dans le cyclisme qui ne donne rien au Cameroun. Je me suis battu pour construire une petite cabane que je n’ai jamais fini la construction. Si à l’heure-ci, je trouve cela à terre, regardez mon âge, j’ai déjà traversé la cinquantaine. Je vais reprendre où? Avec les petits enfants, je vais allez où?" a révélé Fernand Zepab, un résident expulsé.

"On sait bien qu’on est proche de l’aéroport. Mais ils n’ont aucun papier attestant quece terrain leur appartient. Ils veulent juste assurer la sécurité, mais alors, ils devraient prendre la peine de dédommager d’abord ceux qui vivent là depuis des années. Mais ils ne l’ont pas fait, ils ne l’ont pas fait." s'est confié Souleymane Ben Jaho.

Plus de 100 familles ont déjà été expulsées le 9 janvier dernier. La préfecture de Wouri avait notifié l’expulsion aux habitants un mois plus tôt sans respecter les procédures de relocalisation.

La préfecture assure que ces expulsions sont faites dans les règles.

"C’est le domaine aéroportuaire et l’aéroport a son titre foncier. Ici présentement les populations se sont installées anarchiquement et nous procédons au déguerpissement et cela se fait dans les règles de l’art dans le cadre de la loi." a déclaréHector Eto Famé, assistant du préfet de Wouri.

La coalition internationale de l’habitat a dénoncé publiquement la situation.