Mali : une manifestation pour le retrait total des troupes françaises

A Bamako au Mali, des centaines de manifestants ont demandé le retrait total des troupes françaises du pays.

Vendredi dans la capitale malienne, le groupe politique "Yerewolo - Debout sur les remparts" a organisé un rassemblement.

Cette manifestation intervient une dizaine de jours après l’annonce du retrait partiel des militaires français sur place alors que Le Mali tente de contenir une insurrection extrémiste depuis 2012.

"Je serais tellement heureux, comme dans une fête, si la France quittait le Mali aujourd'hui. Vraiment. Depuis qu'on leur a confié notre sécurité, tout est devenu pire." a déclaréBakary Coulibaly, habitant du quartier.

Des centaines de soldats allemands participent aux missions de stabilisation des nations Unies au Mali. Ce rassemblement a lieu plusieurs heures après que 12 soldats allemands aient été blessés lors d’une attaque visant les soldats de la MINUSMA.

"Il y a des Allemands blessés, ça nous a attristés parce que l'Allemagne ici n'est pas vue comme une force d'occupation. Mais ils sont manipulés par les Français, en fait. L'Allemagne est venue ici avec de bonnes intentions pour nous protéger des terroristes, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans les plans machiavéliques de la France." a révélé Pape Diallo, porte-parole de la plateforme de protestation " Yerewolo - Debout sur Les Remparts ".

La méfiance vis-à-vis de la France est palpable et certains manifestants, qui brandissent le drapeau russe, ne manquent pas de montrer leur soutien pour une coopération plus grande entre le Mali et la Russie.