Nigéria : Evelyn Joshua hérite de l'empire de son mari TB Joshua

Evelyn Joshua, l'épouse du défunt pasteur nigérian et fondateur de l’Église Synagogue de toutes les Nations située à Lagos, devrait très prochainement prendre les rênes de la méga-Church évangélique.

Après concertation des anciens de l’église, Evelyn Joshua a été plébiscitée par ses pairs pour succéder à son mari disparu le 5 juin dernier : quelqu'un doit prendre les choses en main immédiatement et donner une direction spirituelle sur le mode de continuité du service. Tant d'efforts spirituels et financiers ont été consacrés à la construction du SCOAN et il ne peut pas simplement être gaspillé.

La prédicatrice de 52 ans a officié de nombreuses années aux côtés de son mari qu’elle a rencontré il y a 25 ans. Selon certaines sources, ils se seraient rencontrés pour la première fois au cours d’une consultation spirituelle qui a tourné en une demande en mariage le même jour. Evelyn Joshua est devenue par la suite la vice-présidente de la SCOAN, où en plus d’administrer des sermons elle prodigue aussi des conseils aux fidèles de l’église.

À ce jour, l’église compte des milliers de fidèles ainsi que des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Selon le site Glusea spécialiste des grandes fortunes, le patrimoine du prophète TB Joshua serait estimé à 150 millions de dollars en 2021. Une fortune qui le hisse au rang des pasteurs les plus riches du Continent.