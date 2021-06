Namibie : décès de Vekuii Rukoro, le chef suprême des Herero

Vekuii Rukoro, le chef suprême du peuple OvaHererero qui a mené des batailles juridiques internationales pour amener l'Allemagne à payer des réparations pour son génocide en Namibie, est décédé de la Covid-19.

Vekuii Rukoro est mort tôt vendredi, a déclaré à l'Associated Press le secrétaire général du Conseil Ovaherero/OvaMbanderu et Nama, Mutjinde Katjiua. Élu chef suprême des OvaHerero en 2014, il représentait les deux groupes ethniques dans les affaires juridiques internationales. Avec d'autres chefs traditionnels, il avait accepté l'offre de compensation de l'Allemagne, tout en déclarant qu'elle devrait être améliorée par de nouvelles négociations, tandis que certains autres chefs traditionnels l'ont rejetée.

Le mois dernier, le gouvernement allemand a présenté ses excuses pour les massacres de l'époque coloniale et a accepté de verser 1,1 milliard d'euros à la Namibie sur une période de 30 ans. Dans ce qui est aujourd'hui reconnu comme le premier génocide du XXe siècle, les massacres des peuples Herero et Nama ont été perpétrés par les forces coloniales allemandes entre 1904 et 1908.

Poussée de Covid-19

La Namibie connaît actuellement une poussée de Covid-19. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a plus que doublé au cours des deux dernières semaines, passant de 17,31 nouveaux cas pour 100 000 habitants le 3 juin à 49,13 nouveaux cas pour 100 000 habitants le 17 juin, selon l'Université Johns Hopkins.

Ce pays de 2,5 millions d'habitants compte un total cumulé d'un peu plus de 70 000 cas confirmés, dont 112 décès. La recrudescence actuelle a amené le gouvernement à restreindre les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, ainsi qu'à limiter les rassemblements publics à 10 personnes.

Six touristes sud-africains sont récemment décédés de la Covid-19 lors d'un voyage en bus en Namibie, au cours duquel 37 des 40 participants ont contracté la maladie.