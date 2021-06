La troupe de danse Datway éveille Cuba au hip-hop

C'est une nouvelle révolution à Cuba : au pays de la salsa et de la rumba, de jeunes danseurs locaux sont en train d'imposer le hip-hop.

La troupe locale Datway incarne cette nouvelle vague qui secoue l'état insulaire des Caraïbes. L'originalité du courant tient à l'association de mouvements hip-hop à des styles plus traditionnels et locaux.

"Ici, on mélange beaucoup le hip-hop, la danse urbaine de rue, on la mélange avec la musique traditionnelle cubaine, on combine tout ça et on crée quelque chose de vraiment beau", explique le danseur Liuven Dopico.

Les 16 danseurs de Datway multiplient les vidéos avec un succès grandissant sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, les commentaires élogieux de stars latines comme Daddy Yankee et Ricky Martin ("Les meilleurs !", a-t-il écrit sur Instagram), ont propulsé Datway vers de nouveaux sommets, allant jusqu'à signer un contrat avec une maison de disques en Floride pour apparaître dans des vidéos de danse.

Récompensés et remarqués

Et lorsque le duo reggaeton portoricain-cubain Ozuna et Ovi a lancé un défi en ligne, invitant les danseurs à chorégraphier une vidéo pour leur nouvelle chanson "Envidioso", les gagnants n'étaient autres que Datway. Le groupe a reçu un prix de 10 000 dollars - une fortune dans un pays où le salaire mensuel minimum est de 87 dollars.

"Avec l'argent du prix, nous avons acheté une bonne caméra pour le groupe," assure Ernesto Rodriguez, directeur de Datway. "Et on a partagé le reste entre les danseurs et donné aussi de l'argent aux enfants présents sur la vidéo."

Des moyens supplémentaires pour conquérir de nouveaux adeptes sur l'île. Longtemps coupé des influences américaines, Cuba se découvre une passion pour le hip-hop. Un coup de foudre qui touche toutes les générations et séduit un pays qui vit depuis toujours au rythme de la musique et de la danse.