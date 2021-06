Le Marocain Azeddine Nouiri rêve d'une 3e médaille d'or olympique

Azedine Nouiri n'a qu'une chose en tête : décrocher l'or pour le Maroc au lancer du poids lors des jeux paralympiques de Tokyo et conserver son titre après ses succès à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016.

"Nous sommes en préparation depuis le mois de janvier", explique l'athlète de 35 ans. "On a participé à de nombreux meetings et pu assurer notre qualification pour les Jeux . On était notamment à Dubaï en février et en Tunisie en mars. On a fait de bonnes performances et on espère vraiment faire de belles choses cet été à Tokyo."

Azedine Nouiri fait partie d'un groupe d'athlètes marocains qui préparent les Jeux paralympiques malgré des conditions difficiles et un manque cruel de moyens.

"Les athlètes handicapés au Maroc souffrent beaucoup", explique l'entraîneur, Abdelaziz Azedmoute. "__Nous ne disposons pas des infrastructures nécessaires. La Fédération a également rencontré des difficultés pour trouver un centre d'entraînement. C'est un gros problème. Malgré tous ces obstacles, nous avons obtenu quand même de bons résultats. C'est réconfortant."

Les conditions d'entrainement n'empêchent pas les athlètes marocains d'enchaîner les séances dans la banlieue de Rabat avec l'ambition de décrocher plusieurs podiums cet été lors des Jeux de Tokyo.