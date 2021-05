Covid-19 : Air Algérie reprend ses vols à partir du 1er juin

Air Algérie va reprendre progressivement ses vols le 1er juin à destination de quatre pays après une suspension de plus de 15 mois en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi un communiqué des services du Premier ministre diffusé par l'agence APS.

"Trois vols hebdomadaires de et vers la France seront assurés à partir du 1er juin par la compagnie algérienne à raison de deux vols de/vers Paris et un vol de/vers Marseille, en plus d'un vol hebdomadaire qui sera assuré de et vers la Turquie (Istanbul), l'Espagne (Barcelone) et la Tunisie (Tunis)", selon le texte.

Plusieurs millions d'Algériens de l'étranger ont dû composer avec la fermeture des frontières et la suspension des vols commerciaux et des liaisons maritimes décidées le 17 mars 2020. Depuis, les autorités ont organisé des vols de rapatriement pour leurs ressortissants, sous conditions, mais ces derniers ont été suspendus le 1er mars dernier en raison de l'apparition du variant anglais fin février en Algérie.

Confinement de cinq jours

Les autorités avaient indiqué le 18 mai que les frontières terrestres resteraient fermées alors que les liaisons aériennes reprendraient elles à partir du 1er juin. Les frais de confinement et de dépistage à l'arrivée seront à la charge des passagers qui devront s'en acquitter avant l'embarquement. Un confinement de cinq jours sera obligatoire dans un des hôtels désignés par les autorités.

En cas de test positif après ce confinement, le passager devra payer un second séjour de cinq jours à l'hôtel. Auparavant, les personnes rapatriées étaient entièrement prises en charge par l'Etat dans les hôtels. Le communiqué ne précise pas pourquoi le nombre de vols est passé à six par semaine alors que les autorités avaient annoncé la semaine dernière que la reprise des liaisons aériennes se ferait avec cinq vols quotidiens.

Plus de 3 400 décès et 127 000 cas ont été recensés en Algérie depuis le premier cas de Covid-19 détecté le 25 février 2020, selon le ministère de la Santé.