L'OMS souhaite augmenter la cadence de vaccination sur le continent

Au moins 115 000 professionnels de santé sont morts de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, a déclaré lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé.

"Depuis près de 18 mois, les agents de santé et les soignants du monde entier se trouvent entre la vie et la mort", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la principale assemblée annuelle de l'organisation.

"Beaucoup ont eux-mêmes été infectés, et bien que les rapports soient rares, nous estimons qu'au moins 115 000 agents de santé et de soins ont payé le prix ultime au service des autres."

L'Afrique a administré jusqu'à présent un peu plus de 25 millions de doses de vaccin de la Covid-19, soit 1,5% des doses administrées dans le monde.

"Et c'est tragique ", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'accès aux vaccins contre la pandémie pour le continent africain.

Il a également déclaré que l'OMS s'efforce d'apporter des solutions immédiates pour la distribution équitable des doses de vaccin : "en même temps, nous ne pouvons pas baisser la garde. Ce qui se passe actuellement dans de nombreuses autres régions du monde peut également se produire en Afrique", a déclaré le chef de l'OMS.

4,7 millions de cas confirmés

Selon M. Tedros, la pandémie a démontré que l'Afrique ne peut pas compter uniquement sur les importations de vaccins en provenance du reste du monde.

"Nous devons renforcer cette capacité, non seulement pour les vaccins Covid-19, mais aussi pour d'autres vaccins et produits médicaux. Mais en même temps, nous devons nous concentrer sur la solution immédiate du partage des vaccins, comme je l'ai dit plus tôt ", a-t-il ajouté.

Selon les chiffres de l'OMS, il y a plus de 4,7 millions de cas confirmés de la Covid-19 sur le continent africain, avec plus de 4,2 millions de guérisons et 126 000 décès.