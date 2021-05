RDC : la dent de Patrice Lumumba bientôt de retour au pays

Les restes de Patrice Lumumba bientôt de retour parmi les siens.

La Belgique, ancienne puissance coloniale va restituer la dernière dépouille du leader indépendantiste à sa famille, à savoir une dent.

L’ancien premier ministre congolais, Patrice Lumuba, héro de l’indépendance du pays, a été assassiné le 17 janvier 1961.

Son corps a ensuite été dissous dans de l’acide par ses bourreaux mais la Belgique vient de retrouver une dent conservée comme souvenir par un commissaire de police flamand qui avait participé à l’élimination de Lumumba.

"Pour nous, ce n'est pas une dent. Pour nous, les Bantous, quand quelqu'un meurt loin de chez nous, et qu'on ne peut pas le ramener, on apporte au moins un peu de ses cheveux et de ses ongles et on les enterre chez nous. Donc pour nous, c'est sa dépouille et cela signifie beaucoup pour nous." a déclaré Roland Lumumba l'un des du leader indépendantiste congolais.

Patrice Lumumba a été tué après que la Belgique ait soutenu la révolte du Katanga dans une manœuvre de la guerre froide. A l'époque ses fils étaient âgés de dix et trois ans; ils ont été exilés en Egypte, puissance non alignée sous la présidence de Gamal Abdel Nasser.

Une enquête parlementaire de 2000-2001 a conclu que la Belgique portait une "responsabilité morale" dans l'assassinat de Lumumba.

En 2002, le gouvernement belge a présenté ses excuses à la République démocratique du Congo.

"Nous ne demandons pas des excuses, nous demandons la justice. Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons, comme toute famille de victime de meurtre, que justice soit faite, que l'enquête soit menée, que les coupables soient punis et qu'il y ait réparation. C'est tout ce que nous demandons". a défendu Christophe Marchand l'avocat de la famille Lumumba.

60 ans après la mort de cette figure congolaise ; une cérémonie en son honneur suivie d’une période de deuil officiel seront organisées dans son pays natal le 30 juin prochain. La dent devrait être remise à Bruxelles à la famille Lumumba avant cette date.