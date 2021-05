L'Egypte mise sur la vaccination pour relancer le tourisme

Pour soutenir l’industrie touristique qui tente de sortir la tête de l’eau, l’Egypte mise sur la vaccination des acteurs du secteur. Environ deux millions de personnes.

Objectif visé pour ce mois : l’immunisation des travailleurs notamment des hôtels, stations balnéaires et restaurants du Sud-Sinaï et de la mer Rouge.

Des destinations qui accueillent environ 65 % des touristes dans le pays. Jusqu’ici, un million de personnes seulement ont été vaccinées dans ce pays de 100 millions d’habitants.

"Nous allons donner la priorité aux travailleurs de l'industrie du tourisme, qui est un secteur essentiel pour l'économie égyptienne, donc il est prioritaire pour la vaccination. Nous l’espérons, nous annoncerons ensuite la campagne de vaccination complète pour tous les travailleurs du secteur du tourisme en Égypte.", explique Khaled Al-Anani, ministre égyptien du tourisme et des antiquités.

L'Egypte a accueilli 500 000 touristes en avril, deux fois plus qu'en janvier. Mais en est encore loin des 13 milliards de dollars générés par le secteur entre 2018 et 2019 contribuant ainsi à 11,9 % du PIB du pays. La Covid-19 est passée par là. Les chiffres officiels font état d'une baisse de plus de 20 % des revenus pour la période allant de mi-2019 à mi-2020.

Mais les autorités égyptiennes sont optimistes : "Nous espérons que les chiffres augmenteront à nouveau dans un avenir proche avec l'ouverture de certains pays et l'assouplissement des restrictions, notamment dans les pays arabes, en Europe et en Russie.", affirme le ministre égyptien du tourisme et des antiquités.

Pour soutenir ce secteur très essentiel pour son trésor, l'Egypte a rouvert ses portes aux touristes étrangers en juillet dernier après avoir fermé ses frontières en mars. Les visiteurs doivent seulement produire un test PCR négatif.