Jeux olympiques : les boxeurs égyptiens en chantier

Les boxeurs égyptiens préparent leur participation aux prochains Jeux olympiques.Objectif pour Abdelrahman Orabi et Yousry Rezk, mettre fin à la disette du pays des pharaons dans la compétition. Un passage à vide qui date de 17 ans.

L'Égypte n'a pas obtenu de médaille en boxe depuis les Jeux olympiques d'Athènes en 2004.

"Indépendamment de la présence de foules due à la pandémie mondiale, elle diffère d'un joueur à l'autre. Notre objectif est de gagner la médaille et, avec la volonté de Dieu, nous reviendrons avec une et rendrons le peuple égyptien heureux en ces temps difficiles.", explique Abdelrahman Orabi, boxeur égyptien.

Une difficulté liée au coronavirus. Il faut donc peaufiner les stratégies après le répit imposé par le virus.

‘’ La pandémie mondiale a touché toutes sortes de sports. L'interruption qui a duré environ un an ou un an et demi a certainement affecté le niveau de tous les joueurs, en particulier dans les sports individuels et surtout en boxe, car ce sport nécessite un contact étroit et de nombreux combats pour se perfectionner. Cela a donc beaucoup affecté notre niveau. Mais la plupart des joueurs de l'équipe nationale ont continué à s'entraîner à la maison et nous avons été suivis par notre fédération, nos clubs et le ministère des Sports et de la jeunesse, qui ont mis en place des programmes pour que nous puissions continuer à nous entraîner à la maison avec l'équipement disponible.", souligne Yousry Rezk, boxeur égyptien.

Orabi, 33 ans, concourt dans la catégorie des poids lourds légers tandis que Rezk affrontera les super lourds.