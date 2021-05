Australie : polémique autour de photos manquant de diversité

La marque de sous vêtements Jockey file un mauvais coton en Australie. Liz Cambage, basketteuse d’origine nigériane, se plaint d’un manque de diversité sur des photos publiées par le principal partenaire de la sélection olympique.

"Comment puis-je représenter un pays qui ne me représente même pas ? #whitewashedaustralia", a posté Liz Cambage, titulaire depuis plus de dix ans en équipe d'Australie, avec laquelle elle a disputé les deux précédents Jeux olympiques, avec à la clé une médaille de bronze à ceux de Londres en 2012. Certains sélectionnés olympiques et paralympiques apparaissent sur des photos publicitaires de cette marque de sous-vêtements, avec sur l’une d’elles uniquement des athlètes blancs.

Liz Cambage a fustigé également une autre photo montrant des athlètes australiens en tenue, dont un seul, le joueur de rugby Maurice Longbottom, est aborigène, affirmant que "le faux bronzage ne remplace pas la diversité". Avançant que les athlètes de couleur mènent le peloton, la pivot de 29 a rappelé les exploits de Cathy Freeman sur le 400 m aux JO de Sydney en 2000.

Dans un communiqué, le Comité olympique australien (AOC) a soutenu la basketteuse et mis en cause le sponsor Jockey."Les athlètes mis à la disposition de Jockey auraient pu et dû mieux refléter la riche diversité des athlètes qui représentent l'Australie aux Jeux Olympiques", écrit le Comité, avant de s'estimer "fier de son bilan" concernant la promotion de "l'égalité des sexes et de toutes les formes de diversité". L'AOC a souligné qu’il y aurait d’autres séances de photo avec une plus grande diversité d’athlètes.