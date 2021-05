Situation critique pour des milliers d'enfants au Tigré

Plus d'1,7 million personnes ayant fui le conflit au Tigré ont besoin d’une aide d’urgence. C’est l’organisation Save The Children qui tire la sonnette d’alarme.

La situation concerne aussi des enfants notamment ceux qui ont été séparés de leurs familles par le conflit. Des infortunés qui vivent un calvaire dans des camps inappropriés souvent sans assistance.

" Le conflit en cours a un impact significatif sur les familles et leurs enfants. Il y a un manque d'accès à la nourriture et à l'eau, ainsi que la destruction continue des installations de soins de santé et d'éducation.", explique Petra Straight de l'unité d'urgence à Save The Children.

Six mois après le début des combats, l’ONU a recensé au moins 917 enfants non accompagnés. Une couche confrontée aux défis sanitaires accrus.

"Le manque d'accès aux soins de santé a un impact énorme sur les enfants et les mères. Les enfants de niveau très élémentaire ne sont pas en mesure de recevoir les vaccinations infantiles de routine, ce qui les expose à un risque énorme de maladies infectieuses et augmente également le risque d'une épidémie dans la région.", souligne Petra Straight.

La situation au Tigré s’est dégradée depuis le début des hostilités entre les troupes éthiopiennes et les forces tigréennes le 4 novembre dernier, plongeant 4, 5 millions de personnes dans la précarité.