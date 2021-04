Des foyers de grippe aviaire détectés au Mali

Des foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des exploitations avicoles au Mali, ont indiqué mardi les autorités du pays, annonçant des mesures pour "contenir la maladie". Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des "fortes mortalité de volailles" ont été observées à Bamako, dans la localité voisine de Kati et près de Sikasso, une ville proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Guinée.

Des investigations de l'inspection vétérinaire ont révélé la présence de la grippe aviaire dans les exploitations concernées, selon le ministère. Il n'a pas fait état d'abattages massifs de volailles, mais indiqué avoir édicté des "mesures conservatoires" pour "contenir la maladie", telles que la mise en quarantaine des élevages concernés, la désinfection des locaux et matériels d'élevage ou encore la destruction des cadavres par incinération et enfouissement.

Les populations sont invitées à ne pas manipuler ou manger les oiseaux malades et les cadavres de volailles et les professionnels à avertir les autorités en cas de mortalité des volailles, selon la même source.

En Afrique de l'Ouest, le virus de la grippe aviaire a déjà été détecté ces derniers mois au Sénégal, en Mauritanie et au Niger. Il s'est également répandu cet hiver dans plusieurs pays d'Europe, dont la France.