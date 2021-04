Holly Oliver Akello, une vie dédiée aux animaux

Elle a choisi de consacrer sa vie aux animaux. Holly Oliver Akello travaille au Conservation Through Commercialization Center à Butambala, dans le sud de l’Ouganda. Plus qu’un travail, une passion pour cette Ougandaise de 23 ans.

Au quotidien, elle passe son temps en compagnie des lions, hyènes, renards, crocodiles, des civettes palmées africaines, des serpents, des tortues, des caméléons et des iguanes et bien d’autres espèces fauniques. Des animaux sur lesquels celle qui aime e faire appeler Snake Girl veille.

"Ma passion pour la faune sauvage s'est développée au fil du temps, depuis l'âge de 5 ans. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire.’’, affirme-t-elle.

Mais il faut faire preuve de sang-froid. Dans un métier où l’on côtoie des êtres imprévisibles. Oliver Akello dit avoir vaincu la peur.

‘’Je ne laisse pas vraiment la peur diriger ma vie et je ne vis pas ma vie du côté de la peur parce que je crois que nous sommes censés être suffisamment libres et capables d'interagir librement avec qui que ce soit ou et c'est pour cela que je suis ici.’’, explique-t-elle.

C’est grâce à cette dose de confiance qu’elle parvient à se créer une complicité avec ses protégés. Même les animaux les plus redoutés semblent avoir été domptés par son professionnalisme. Mais ici rien ne doit être laissé au hasard.

‘’ Ce que je peux dire aux gens sur la manipulation des animaux sauvages, c'est que si vous savez ce que vous faites, je pense que vous pouvez aller de l'avant, et si vous comprenez ce que vous faites, vous pouvez continuer à le faire. Mais si les réponses sont négatives, ce n'est pas la peine de le faire, et si vous n'êtes pas vraiment passionné par la faune, ce n'est pas la peine de vous en approcher, car beaucoup de choses vont mal tourner.", souligne l’intéressée.

Pour l’heure, tout marche plutôt bien pour l’Ougandaise. Sa complicité avec ses différentes espèces fauniques est intacte.