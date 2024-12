Des études révèlent l'intelligence communicationnelle des animaux

Grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, les scientifiques découvrent de plus en plus de preuves que de nombreux animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pensait.

Des primates qui se soignent eux-mêmes aux éléphants qui s'appellent par leur nom, le monde de la nature a été riche en découvertes fascinantes tout au long de l'année 2024.

On dit des éléphants qu’ils possèdent une excellente mémoire, mais ces mammifères n’ont pas que cette capacité comme seul atout. En juin, des chercheurs ont rapporté que ces animaux sont si intelligents qu'ils peuvent même s'appeler entre eux en utilisant des noms uniques.

Les noms se présentent sous la forme de grondements sourds qui peuvent être entendus sur de longues distances dans la savane.

Le rapport publié cette année dans Nature Écologie et évolution a enregistré des données sur les éléphants de la savane africaine répondant à des noms individuels. Il s'agit de l'une des rares espèces animales sauvages à pouvoir le faire.

Des biologistes ont utilisé l'apprentissage automatique pour détecter l'utilisation de noms dans une bibliothèque sonore de vocalisations d'éléphants enregistrées dans la réserve nationale de Samburu et le parc national d'Amboseli, au Kenya.

Cette même année, un groupe de chercheurs a utilisé son expertise en intelligence artificielle, en biologie et en informatique pour découvrir l'alphabet phonétique des cachalots.

Au mois de mai, des scientifiques ont observé en Indonésie un orang-outan qui semblait soigner et recouvrir une blessure avec un médicament tiré d'une plante médicinale, utilisée par les populations de toute l'Asie du Sud-Est pour traiter la douleur et l'inflammation.

L'orang-outan a cueilli puis mâché des feuilles de la plante, il a ensuite utilisé ses doigts pour appliquer le jus de la plante sur une blessure de la joue droite. Puis, il a pressé la plante mâchée pour couvrir la blessure ouverte comme un bandage de fortune, selon une étude publiée dans Scientific Reports.