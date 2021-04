La RDC réclame des milliards de dollars de compensation à l'Ouganda

La République démocratique du Congo (RDC) accuse l'Ouganda de "barbarie" et lui réclame des milliards de dollars de compensation.

Jeudi, les représentants de l'Ouganda ont présenté leurs arguments en faveur d'une demande reconventionnelle auprès de la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies afin de revoir les attentes congolaises à la baisse.

SOUNDBITE 1 - William Byaruhanga, procureur général de l'Ouganda (homme, anglais, 10 sec) :

«En vertu du droit international et de la pratique de l'État, l'Ouganda a considéré que les demandes inflexibles de la RDC étaient à la fois infondées et extrêmement excessives. [...] __Qu'est-ce qui a changé depuis que la RDC a relancé l'affaire ? Rien, à part que le pays a réduit sa demande d'environ 23,5 milliards de dollars US à presque 13,5 milliards de dollars US. Cette baisse significative ne fait que confirmer que les revendications de la RDC sont purement stratégiques et non réalistes.» a déclaréle procureur général de l'Ouganda, William Byaruhanga.

La Cour internationale de justice a statué en 2005 que l'Ouganda devait verser à Kinshasa des réparations pour avoir envahi son territoire pendant la guerre de 1998-2003.

En l’absence d’accord bilatéral entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo, la cour internationale de justice doit rendre une décision finale sur le montant de la compensation.