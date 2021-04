Les violences sexuelles sont "une pandémie", selon le Dr Denis Mukwege

Le Dr Denis Mukwege, lauréat du Nobel de la Paix 2018, avance que les violences sexuelles dans les conflits étaient désormais "une véritable pandémie" et que sans sanctions et sans justice pour les victimes, ces actes horribles ne cesseraient pas.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le médecin congolais a déclaré que "nous sommes encore loin de pouvoir tracer une ligne rouge contre l'utilisation du viol et des violences sexuelles comme stratégie de domination guerrière et de terreur." Pour lui, cette "ligne rouge" devait se traduire par "des listes noires assorties de sanctions économiques, financières et politiques, ainsi que par des poursuites judiciaires contre les auteurs et les instigateurs de ces crimes odieux."

Denis Mukwege a fondé l'hôpital Panzi dans la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), et a soigné, pendant plus de 20 ans, d'innombrables femmes violées dans le cadre des combats entre les groupes armés qui cherchent à prendre le contrôle de certaines des vastes richesses minérales de ce pays d'Afrique centrale. Il a partagé le prix Nobel de la Paix 2018 avec la militante Nadia Murad, qui a été enlevée et vendue comme esclave sexuelle par les militants de l'État islamique en 2014, avec environ 3 000 filles et femmes yazidies.Selon Denis Mukwege, des progrès ont été réalisés en matière de droit international, et le plus grand défi est de transformer les paroles en actions, et les résolutions du Conseil de sécurité en résultats. La responsabilité et la justice "sont les meilleurs outils de prévention", a-t-il déclaré.

Le dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les violences sexuelles dans les conflits indique que la pandémie de Covid-19 a entraîné un pic de violences sexuelles l'année dernière. Le rapport s'est concentré sur 18 pays où l'ONU a déclaré avoir vérifié des informations selon lesquelles 52 parties belligérantes sont "soupçonnées de manière crédible" d'avoir commis des "viols et autres formes de violences sexuelles" dans des conflits. La majorité des parties sont des groupes d'opposition, des groupes rebelles et des groupes terroristes - ce que l'on appelle des "acteurs non étatiques" - et plus de 70 % d'entre elles "sont des auteurs récurrents".

Dans le dernier exemple en date, Pramila Patten, représentante spéciale des Nations unies pour les violences sexuelles liées aux conflits, a déclaré que dans les régions montagneuses isolées du nord et du centre du Tigré, où les combats se poursuivent entre le gouvernement et les dirigeants en fuite de la région, "les femmes et les filles sont soumises à des violences sexuelles d'une cruauté qui dépasse l'entendement".

Les travailleurs de la santé documentent chaque jour "de nouveaux cas de viols et de viols collectifs, malgré leur crainte de représailles et d'attaques contre les quelques refuges et cliniques en activité", a déclaré Pramila Patten, notant que le rapport faisait état d'allégations de plus de 100 cas de viols depuis le début des combats en novembre, mais qu'il faudra peut-être des mois pour déterminer l'ampleur et la portée des atrocités. Selon elle, le rapport fait état de "plus de 2 500 cas vérifiés par l'ONU de violences sexuelles liées à des conflits et commises au cours de l'année 2020", notamment en RDC, en République centrafricaine, en Libye et dans la région occidentale du Darfour, au Soudan du Sud.

"Chacun de ces cas réclame justice", a déclaré Pramilla Patten. _"Il est temps d'écrire un nouveau contrat social dans lequel aucun dirigeant militaire ou politique n'est au-dessus de la loi, et où aucune femme ou fille n'est sous le coup de sa protection." _Caroline Atim, directrice du South Sudan Women with Disabilities Network, qui représentait des organisations non gouvernementales axées sur les femmes, la paix et la sécurité, est devenue la première personne sourde à informer le Conseil de sécurité. Elle a utilisé la langue des signes pour ses remarques, qui ont été exprimées par un interprète.

Malgré un accord de paix de 2018, a déclaré Caroline Atim, "le Soudan du Sud reste englué dans des conflits intercommunautaires, ethniques, politiques et armés où les violences sexuelles sont délibérément utilisées comme outils d'humiliation" contre les femmes et les filles. "Plus de 65% des femmes sud-soudanaises ont subi des violences sexuelles ou physiques, un chiffre qui est le double de la moyenne mondiale et parmi les plus élevés au monde", a-t-elle déclaré, faisant écho aux appels à l'arrêt des violences sexuelles, à une approche centrée sur les survivants pour les victimes et à la responsabilisation des auteurs.