RDC: marche de soutien au Dr Mukwege, prix Nobel menacé de mort

Plusieurs centaines de Congolais ont défilé jeudi à Bukavu , en soutien au prix Nobel de la Paix , le gynécologue Denis Mukwege, qui affirme avoir reçu des menaces de mort.

C'est depuis la clinique de Panzi que le gynécologue congolais a bâti sa notoriété internationale en soignant des milliers de femmes victimes de violences sexuelles.

«Nous demandons la sécurité du Dr Denis Mukwege, que les autorités dénichent les auteurs de cette menace et que la justice fasse son travail», a déclaré l'un des manifestants, l'activiste Josaphat Baraka.

Outre sa défense des femmes violées, le Dr Mukwege demande l'instauration d'une juridiction spéciale pour juger les violations des droits de l'homme commises dans L'Est de la RDC épicentre de deux guerres régionales entre 1996 et 2003. Ces violences ont "causé des millions de morts et de personnes déplacées, ainsi que des centaines de milliers de cas de viols", avait-il rappelé.