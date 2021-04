Eliud Kipchoge revient plein d'espoirs

Recordman du marathon, athlète de l'année en 2018 et 2019, Eliud Kipchoge est prêt pour son grand retour sur la piste. A 36 ans, il lance dimanche sa saison olympique, qui devra aussi être celle du rachat pour celui qui a subi, en octobre dernier à Londres, sa première défaite sur la distance reine depuis 7 ans.

"Je suis convaincu que je peux encore être performant, mais je suis un Africain et on dit chez nous qu'il ne faut pas raser la tête de celui qui est absent. Mais je vais faire de mon mieux pour courir, j'aime toujours courir.

__Je ne me projette pas dans l'avenir et je ne me retourne pas sur le passé. Mais je travaille jour après jour et j'ai confiance, je sais que je peux encore revenir et être performant comme d'habitude. Mais surtout, il faut rappeler aux gens que la vie est en fait comme un marathon et qu'il y a des hauts et des bas, des bosses sur la route. Aujourd'hui, vous pouvez être performant, demain vous pouvez ne pas l'être.... nous sommes des êtres humains et aujourd'hui tout peut arriver."

Pour régner à nouveau, Eliud Kipchoge s'est entraîné dur ces derniers mois. Malgré la pandémie de Covid-19 qui fait rage, notamment chez lui au Kenya, à Kaptagat, où il s'est réfugié après sa déconvenue londonienne.

"La Covid a tout perturbé, les entraînements, la préparation mentale, les rencontres avec les sponsors, la course. Mais dans l'ensemble, nous sommes en train de tout reprendre. Je pense que le monde entier se relève aussi, nous sommes dans la bonne direction, nous voyons la lumière au bout du tunnel. Et j'espère que bientôt le monde reprendra sa vie normale et que nous continuerons comme d'habitude."

La pandémie mondiale a déjà repoussé les Jeux d'un an et aujourd'hui encore, les athlètes du monde entier n'ont aucune certitude quand à leur programme estival. Tokyo reste un rêve insaisissable que Kipchoge ne compte pas laisser s'envoler.

_"Je suis convaincu que les JO auront lieu parce que le monde s'est organisé avec les vaccins et tout le reste. Je suis convaincu que l'Organisation mondiale de la santé organisera la vaccination de tout le monde et je tiens à dire : "S'il vous plaît, où que vous soyez, faites-vous vacciner, pour stopper cette pandémie. Si tout va bien, en juillet, le monde sera débarrassé de la Covid. _

Je pense que les Jeux olympiques seront un bon début pour que le monde se relève. Et je suis convaincu que ce qui se passera aux Jeux olympiques de Tokyo permettra au monde de se réveiller à nouveau, de se voir à nouveau tout en haut et d'aller de l'avant.

Je pense que le meilleur cadeau pour le monde entier après cette pandémie est que les Jeux olympiques aient lieu et que tout le monde y participe. Vous savez, la première et la plus importante chose des Jeux olympiques est la participation. "

La route de Tokyo passe ce dimanche par les Pays-Bas où se déroule le marathon préparatoire aux Jeux, à Enschede. 23 femmes et 35 hommes vont tenter de décrocher leur billet pour les Jeux sur un parcours tracé sur l'aéroport de Twente.

"Je trouve que c'est le plus beau parcours jamais réalisé. C'est la première course où nous courons dans un aéroport et les avions sont là e n train d'être remplis et les gens courent autour des avions. C'est une course magnifique et le monde entier pourra la regarder. Nous pouvons courir une belle course dimanche pour dire au monde que, s'il vous plaît, au milieu d'une pandémie, nous pouvons encore courir. S'il vous plaît, sortez, courez et allez de l'avant. Et ensemble, nous pouvons réellement atteindre le prochain kilomètre."

Eliud Kipchoge retrouvera-t-il le sourire dimanche après la course ? Il sera ensuite temps de faire les yeux doux à une nouvelle médaille d'or olympique, quatre ans après le triomphe de Rio.