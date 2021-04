Côte d'ivoire : la lagune Ebrié menacée par l'activité des "Fanicos"

Ces laveurs de fortune communément appelés "Fanicos" sont pour la plupart issues de pays voisins de la côte d’ivoire.

Dès 6h du matin, les "fanicos" à pieds, de portes en portes vont collecter le linge dans les maisons des quartiers environnants de Yopougon, Attécoubé et Abobo.

L’eau jusqu’au bassin toute la journée, c’est le seul moyen que Ben a trouvé pour gagner sa vie :

‘’Si tu as vu que je me suis marié c’est parce que j’ai gagné de l’argent dedans. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l’argent et qui vont ouvrir des magasins. Quand on économise 200 mille ou 300 mille, on va au Mali pour présenter aux parents."

Détergents, savon artisanal… ce sont les produits essentiels mais non contrôlés, qui sont utilisés par ces laveurs de fortune… Des produits qui ne sont pas sans danger.

Les laveurs comme leurs clients s’exposent à des problèmes de santé tel que, la fièvre typhoïde, l’hépatite, le choléra.

Autre impact de plus en plus visible, celui sur l’environnement, avec la lagune Ebrié qui a déjà perdu plus de 1/ 10e de sa surface en trois décennies comme l'explique le Professeur Ossey Bernard Yapo, Sous-directeur au Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL)

‘‘A force d’exercer cette activité, la pression dans le nid de la rivière a fait que cette partie est obstruée. Donc maintenant, les fanicos se retrouvent en pleine lagune. Tous ces résidus de produits sont déversés dans la lagune et modifient la qualité du milieu. Donc l’activité des fanicos impacte négativement aussi la qualité des eaux de la lagune Ebrié au regard des éléments chimiques qui sont nettoyés et qui vont s’accumuler directement dans le milieu lagunaire."

La pollution des eaux en Côte-d'Ivoire et plus encore de la lagune d'Ebrié, ne cesse de s'étendre. La charge polluante la plus importante est celle des eaux résiduaires et de déchets domestiques qui représentent environ 37 000 tonnes par an.

Selon le centre ivoirien anti-pollution des mesures sont en train d’être prises par le gouvernement Ivoirien afin de freiner cette dégradation de la lagune Ebrié.