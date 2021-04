RDC : un mort à Oicha dans une manifestation contre la MONUSCO

Une personne a été tuée jeudi dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) lors d'une nouvelle manifestation dénonçant l'inaction de la Mission des Nations unies (Monusco) face aux massacres de civils dans la province du Nord-Kivu, selon des sources locales.

Le gouverneur de province a interdit en début de semaine toute manifestation, alors qu'une dizaine de personnes ont péri lors de ces rassemblements au Nord-Kivu depuis le lancement de cette mobilisation le 5 avril, marquée notamment par une grève générale dans plusieurs villes. "Un jeune homme a trouvé la mort" lors de cette manifestation interdite à Oicha, en territoire de Beni, a déclaré à l'AFP Nicolas Kikuku, bourgmestre de la commune d'Oicha. "__Une balle de la police l'a atteint au niveau de la tête et il est mort sur-le-champ", a détaillé de son côté Lewis Saliboko président de la société civile d'Oicha.

En séjour à Beni, la cheffe de la Monusco, Bintou Keïta, a mis en garde contre "les menaces, les intimidations et la violence" qui "sont inacceptables et dans un Etat de droit, susceptibles de poursuites judiciaires". Et de poursuivre : "Elles sont non seulement inacceptables mais totalement contre-productives", tout en ajoutant que "chaque Congolais est libre de critiquer la Monusco, d'estimer que cette dernière ne remplit pas son rôle, et de demander au gouvernement notre départ".

Ce sont "les groupes armés eux-mêmes, et leurs complices, qui profitent de la confusion et souhaitent qu'elle soit entretenue pour continuer les trafics, les pillages et l'exploitation illégale des ressources" du pays, a-t-elle affirmé. Le territoire de Beni est le théâtre de violences qui ont fait plus de 6 000 morts depuis 2013, selon l'Église catholique. Ces massacres sont attribués essentiellement au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF), à l'origine des rebelles musulmans ougandais, récemment inscrit par les Etats-Unis sur leur liste des organisations "terroristes" affiliées au groupe Etat islamique (EI).