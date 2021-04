Jamie Foxx revient au petit écran avec "Arrête Papa, tu me fais honte !"

Retour aux sources pour Jamie Foxx. Plus de 20 ans après, l'acteur oscarisé revient au petit écran avec "Arrête Papa, tu me fais honte !"

Dans cette nouvelle sitcom de Netflix, Jamie Foxx joue le rôle de Brian Dixon, un père divorcé qui doit s’occuper de sa fille adolescente un peu rebelle. Se remettre au format court ne fut pas une mince au début. "Ce n’est pas comme refaire du vélo. C’était un peu poussif au début, mais on a trouvé le groove. Vous savez, quand une série trouve son élan, il ne reste plus qu'à espérer que le public l’apprécie. Mais la complicité qu'on a trouvée avec Kyla qui arrive sur le plateau, qui joue le personnage de ma fille. Ma propre fille et elle ont leur propre délire. C’était du genre 'Laisse-le faire son truc, tu dois vas garder ça. Alors quand vous trouvez cette dynamique, avec David Alan Grier qui fait vraiment la série, vous vous sentez bien."

Outre "Arrête Papa, tu me fais honte !", Jamie Foxx compte également incarner le boxeur Mike Tyson dans une mini-série biopic. "On est juste contents. Je connais Mike depuis longtemps. Nous essayons de faire ça comme il faut. Maintenant nous avons Martin Scorsese et Antoine Fuqua, de vrais poids lourds dans le domaine. Ils veulent vraiment l’aborder d'une belle manière. La vie de cet homme est extraordinaire : échecs épiques, succès grandioses, la quintessence de l'histoire américaine. Maintenant, nous voulons être en mesure de montrer cela de la manière la plus viscérale et dévoiler des aspects que les gens ne connaissaient pas sur la vie de cet homme."

"Arrête Papa, tu me fais honte !" est disponible sur Netflix depuis le 14 avril.