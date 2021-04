Nigeria : des bénévoles au service des plages

Lighthouse, la plus longue plage de Lagos, au Nigeria est malheureusement aussi, la plus insalubre du pays.

Sur son littoral s’entassent, des plastiques rejetés par les vagues. Des dizaines de bénévoles tentent donc d’assainir cet espace.

"On dirait qu'elle a été négligée depuis très longtemps. Il y a beaucoup de travail à faire. Et il faut trouver un moyen de les empèecher de revenir. Même lorsque nous aurons terminé, je suis sûr que quand nous reviendrons, nous verrons encore de la terre ici. Je pense que c’est un effort continue." explique Ebube Nwosu, analyste des systèmes et bénévole.

Un travail de Pénélope donc, les plages étant devenues de sites commerciaux très prisés. Alors que la ville produit par 2 250 tonnes de déchets plastiques

"Comme de plus en plus de Nigérians adorent se rendre à la plage, venir ici améliorerait les moyens de subsistance des communautés locales ici, car il y aurait plus d'opportunités commerciales. Cependant, pour attirer les gens à la plage, il faut qu'elle soit propre.", souligne Owoade Yussuf, professionnel des ressources humaines et organisateur d’événements.

Lagos avec ses 20 millions d’habitants produits entre 13 et 15 000 déchets par jour. Informer les populations sur la protection de l’environnement, c’est l’option choisie par des associations.

"Il est temps de commencer à informer les gens sur la manière de préserver l'environnement, en particulier avec le problème du plastique. Nous vivons dans une société où nous jetons tout simplement des objets par la porte, la voiture... Nous ne pensons pas aux conséquences jusqu'au moment où la pluie tombe, nous commençons à crier que les égouts sont bouchés et qu'il y a des inondations. ", déclare Chioma Chukwura, consultante en marketing numérique et bénévole.

La pollution marine ne concerne pas que le Nigeria, des experts du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont indiqué en février qu'environ 10 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans du monde.