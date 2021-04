Tigré : The Weeknd promet un don d'un million de dollars

Le chanteur canadien a également appelé ses fans à le suivre dans son geste de solidarité.

C'est dans un message sur Twitter que la star du R&B The Weeknd a témoigné de son horreur pour les conséquences du conflit au Tigré. "Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien, alors que des civils innocents, des petits enfants aux personnes âgées, sont assassinés de manière insensée et des villages entiers sont déplacés par peur et destruction", peut-on lire dans un message posté sur plusieurs réseaux sociaux.

The Weeknd, Abel Tesfaye de son vrai nom, ne pouvait pas rester insensible face aux victimes des combats de la région septentrionale de l'Ethiopie, étant lui même d'origine éthiopienne. Un héritage qu'il a à plusieurs reprises revendiqué et qui aurait influencé sa façon de chanter. Dans un tweet, le canadien a promis qu'il verserait 1 million de dollars au Programme alimentaire mondial afin de fournir deux millions de repas aux victimes de la guerre qui secoue la région depuis novembre dernier, appelant ses fans à encourager ceux qui le peuvent à suivre son exemple.

Depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé une offensive sur la région du Tigré, en réponse, selon lui, à l'attaque de bases militaires par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), plusieurs millions de personnes ont été déplacées par les combats et sont dépendants de l'aide humanitaire.

L'accès restreint, notamment pour les travailleurs humanitaires et les journalistes, a rendu difficile l'évaluation du nombre de morts causés par ce conflit.