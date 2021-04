Le Musée national de la civilisation égyptienne ouvert au public

Le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) a ouvert ses portes à El Fustat, dans la partie ancienne du Caire. Les visiteurs peuvent désormais plonger dans l’histoire d’une civilisation unique, l’une des plus anciennes au monde, à travers les quelque 50 000 pièces exposées et provenant de différents musées égyptiens.

"La raison pour laquelle on l'appelle le Musée de la civilisation est que la chose la plus importante ici est le concept même de civilisation. Il ne s’agit pas d’une époque ou d’un temps spécifique. Chaque vitrine raconte une histoire ou un concept différent de la civilisation", explique Asmaa Said, conservatrice au Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).

Les 22 momies de rois et reines de l'Egypte antique arrivées samedi après avoir été transportées sur des chars dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose, constituent le joyau de ce musée. Ces momies ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril.

Elles apparaîtront dans des caissons plus modernes pour un meilleur contrôle de la température et de l'humidité. Tout a cependant été pensé pour qu’elles continuent à fasciner.

"La salle qui accueillera les momies royales sera conçue pour que le visiteur ait l'impression d'être dans une vraie tombe. L’inscription au plafond sera d’ailleurs la même que dans les tombeaux originaux. Nous ne nous contenterons pas d'exposer les momies, mais de présenter, derrière chacune d'entre elles, tous les artefacts pertinents, le sarcophage et une empreinte radiographique indiquant l’histoire qui entoure la mort du roi momifié", détaille Ahmed Ghoneim, Directeur exécutif du Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).

Outre le Musée national de la civilisation égyptienne, l'Egypte doit inaugurer d'ici quelques mois le Grand musée égyptien (GEM) près des pyramides de Guizeh. Il abritera des collections pharaoniques.