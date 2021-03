Le porte-conteneurs Ever Given remis dans la "bonne direction"

On s’achemine peut-être vers la fin de l’obstruction du canal de Suez. Pour la première fois en effet, le porte-conteneur coincé depuis mardi sur cet axe maritime vital a été remis sur la bonne direction, à 80 %. L’annonce a été faite ce lundi par l’Autorité du Canal.

" Les manœuvres de renflouement vont reprendre quand le débit de l'eau augmentera à nouveau à partir de 11 h 30 locales (09 h 30 GMT)", a déclaré Ossama Rabie, président de la SCA, ajoutant que l'eau devait atteindre le niveau suffisant "afin de renflouer totalement le navire de façon à la repositionner au milieu de la voie d'eau".

Selon cette entité, l’arrière du Navire s’est éloigné de 102 mètres alors qu’il était à quatre mètres seulement.

Le renflouement d’Ever Gibven a du reste débuté avec succès, précise par ailleurs le président de l’Autorité du Canal. A la fin de l’opération, le navire sera dirigé vers la zone d’attente afin de dégager le canal.

Un porte-parole de Shoei Kisen, l'entreprise japonaise propriétaire du navire, avait fait savoir que le navire géant avait "tourné" mais ne "flottait pas" encore.

Ce navire de 400 mètres de longueur et de plus de 200.000 tonnes s'est déjà éloigné de la rive ouest du canal lundi. Onze remorqueurs entourent le porte-conteneur qui bat pavillon panaméen.

L’incident pourrait coûter au commerce mondial environ six et dix milliards de dollars par jour. Le blocage a entraîné une hausse des cours du pétrole. La fermeture fait perdre à l’Egypte chaque jour, entre 12 et 14 millions de dollars.

La cause de l'incident, survenu le 23 mars, n'était pas encore précisée lundi. L'amiral Rabie a évoqué une possible "erreur humaine" lors d'une conférence de presse samedi. Auparavant, des vents violents combinés à une tempête de sable, avaient été pointés du doigt par différentes sources.