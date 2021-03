Le Caire : un bébé parmi les survivants de l'effondrement d'immeuble

C'est une lueur d'espoir à Gesr Suez, un quartier populaire du Caire. Ce dimanche, des secouristes ont sorti un nourrisson de six mois des décombres d'un immeuble effondré, alors que le bilan de l'incident s'est alourdi à 25 morts.

La mère, le père et la sœur du bébé avaient déjà été retrouvés morts, mais les équipes ont continué à chercher son frère aîné, qui est toujours porté disparu. L'état de santé du jeune garcon était stable ce dimanche, a déclaré un responsable de l'agence de protection civile du pays.

Les causes de l'effondrement du bâtiment ne sont toujours pas claires. Un comité d'ingénieurs a été formé pour examiner l'intégrité structurelle des bâtiments voisins, a déclaré samedi Khalid Abdel-Al, le chef administratif du gouvernorat du Caire. Au moins 26 autres personnes ont également été blessées.

Les effondrements de bâtiments ne sont pas rares en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité sont très répandues dans les bidonvilles, les quartiers pauvres et les zones rurales. L'immobilier étant très cher dans les grandes villes comme Le Caire et la ville méditerranéenne d'Alexandrie, les promoteurs à la recherche de profits plus importants ne respectent pas les permis de construire. Des étages supplémentaires sont souvent ajoutés sans les permis appropriés.

Le gouvernement égyptien a récemment lancé une campagne de répression contre les constructions illégales, emprisonnant les contrevenants et détruisant les bâtiments dans de nombreux cas.