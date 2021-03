La Libye s'incline face à la Tunisie à domicile

La Libye s'est inclinée jeudi face à la Tunisie dans le groupe J en match qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de football et se voit éliminée de la compétition.

Mais dans la ville de Benghazi, plutôt que la défaite de leur équipe, c'est le retour de la compétition sur le sol libyen qui a retenu les attentions. La Libye est de retour dans le concert des nations de football s'est réjoui ce supporter même si elle ne jouera pas la Can 2022 au Cameroun.

_Depuis sept ans et c'est un match avec l'équipe nationale tunisienne, et l'équipe tunisienne est forte, et ils ont des clubs forts, comme l'Espérance et le Sfaxien, qui participent à la Ligue des champions africaine, mais nous ne nous attendions pas à ce que le résultat soit comme ça. _

La Tunisie a remporté le match 5-2, un match joué à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus au stade des Martyrs de Benina, anciennement appelé stade Hugo Chavez sous l'ère de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi.

ll y a une atmosphère pleine de joie, de bonheur et d'espoir après la levée de l'interdiction d'assister aux matchs dans les stades libyens, et c'est quelque chose qui nous rend aussi très heureux. Nous souhaitons à notre équipe nationale tout le succès possible et nous espérons que l'équipe nationale apportera la joie au peuple libyen, car nous avons grand besoin de joie et d'espoir s'est réjoui un supporter.

Cette défaite signifie que la Libye ne se qualifiera pas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun en janvier 2022. Dans ce groupe J, la Tunisie sera accompagnée de la Guinée équatoriale qui a battu la Tanzanie 1 - 0