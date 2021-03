CAN : qualification historique des Comores

Les Comores ont décroché leur billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en décrochant un nul jeudi face au Togo.

Les Coelacanthes se sont qualifiés jeudi pour la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire à l'issue d'une 5e journée achevée par un match nul au stade Malouzini face au Togo.

Reconnus par la FIFA depuis seulement 2005, les verts et blancs ont tenu bon face à une équipe togolaise qui était déjà hors course avant la rencontre. Les joueurs d'Amir Abdou auraient même pu l'emporter en fin de match mais la partie s'est achevée sans le moindre but (0-0).

Ce troisième match nul, après également des victoires sur le Togo et le Kenya, permet aux Comores de prendre un point d'avance sur l'Égypte dans le groupe G.

Les Pharaons sont en déplacement ce jeudi au Kenya. Un nul permettrait aux coéquipiers de Mohamed Salah d'assurer leur place lors de la phase finale de la CAN qui se déroulera au Cameroun en janvier 2022.