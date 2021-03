CAN : les affiches de la 5e journée des éliminatoires

La prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui a été déplacée d’un an suite à la pandémie accueillera 24 formations du 9 janvier au 6 février 2022. La 5e et avant-dernière journée des éliminatoires qui débutera mercredi devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les équipes qualifiées.

Ils restent encore 19 billets à décrocher pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au début de l’année prochaine au Cameroun.

Avant les deux dernières journées, cinq équipes sont d’ores et déjà assurées de leur participation à cette 33e édition : Le Cameroun, vainqueur à cinq reprises du tournoi est qualifié en tant pays organisateur. Le Mali (groupe A), le Sénégal (Groupe I), la Tunisie (groupe J) et l’Algérie, tenante du titre (Groupe H) ont également validé leur billet avant les deux dernières journées.

Dans le groupe A, derrière le Mali, et après le forfait du Tchad, c’est la Guinée qui est en ballotage favorable avec deux points d’avance sur la Namibie avant de recevoir le leader de la poule ce mercredi à 17h00.

Rien n'est joué en revanche dans le groupe D entre la Gambie, le Gabon et la RDC. Les trois équipes se tiennent en un point avant le choc jeudi à 17h00 entre le Gabon et la RDC.

Une formalité pour l'Égypte et la Côte d'Ivoire

L’Égypte (7 titres) et les Comores devraient profiter de la semaine pour s’assurer définitivement les deux premières places du groupe G. Les deux leaders comptent 5 points d’avance sur le Kenya qui recevra les Pharaons ce jeudi à 17h00.

Dans le groupe K, le suspense est total avec un trio au coude à coude : la Côte d’Ivoire tentera de valider vendredi son parcours sur le terrain du Niger. La confrontation mercredi entre l’Éthiopie (3e) et Madagascar ( 2e) vaudra chère.

Cette 5e journée proposera enfin un joli duel dans le groupe L où le Bénin et le Nigéria se disputeront la première place ce samedi à 17h00.

Programme de la 5e journée

Résultat

Gr. A : Tchad-Namibie : forfait 0-3

Mercredi

Gr.B : Soudan du Sud-Malawi (à 14h)

Gr.B : Ouganda-Burkina Faso (à 14h)

Gr. K : Éthiopie-Madagascar (à 14h)

Gr. F : Rwanda-Mozambique (à 14h)

Gr. F : Cap-Vert-Cameroun (à 17h)

Gr. A : Guinée-Mali (à 17h)

Gr. D : Gambie-Angola (à 17h)

Gr. D : Gabon-RD Congo ( à 17h)

Gr. C : Sao Tomé et Principe-Soudan (à 20h)

Jeudi

Gr. G : Comores-Togo (à 14h)

Gr. G : Kenya-Égypte (à 17h)

Gr. C : Afrique du Sud-Ghana (à 17h)

Gr. H : Botswana-Zimbabwe (à 17h)

Gr. H : Zambie-Algérie (à 17h)

Gr. J : Guinée Équatoriale-Tanzanie (à 20h)

Gr. J : Libye-Tunisie (à 20h)

Vendredi

Gr. E : Burundi- Rép. Centrafricaine (à 14h)

Gr. I : Eswatini-Guinée Bissau (à 14h)

Gr. I : Congo-Sénégal (à 17h)

Gr. K : Niger-Côte d’Ivoire (à 17h)

Samedi

Gr. E : Mauritanie-Maroc (à 20h)

Gr. L : Lesotho-Sierra Leone (à 14h)

Gr. L : Benin-Nigeria (à 17h00)