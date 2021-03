"Une équipe africaine doit gagner la Coupe du monde" espère Patrice Motsepe

Quatre jours après avoir été élu président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a exposé ses plans pour faire progresser son sport sur le continent lors d'une conférence de presse à Johannesburg mardi.

Le milliardaire sud-africain, âgé de 59 ans, a pris ses fonctions vendredi lors de l'assemblée générale de la CAF au Maroc, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote, après qu'un accord négocié par la FIFA ait entraîné le retrait de ses trois concurrents, le laissant seul candidat.

Patrice Motsepe a déclaré que le football africain devait aspirer à ce que l'une de ses équipes nationales remporte la Coupe du monde dans un avenir proche :

"Lors de la prochaine Coupe du monde et aussi lors des suivantes, il faut que les équipes africaines puissent jouer la victoire, et, c'est dans notre programme, cela fait partie de notre plan qu'une équipe africaine puisse gagner la Coupe du monde. Et il faut tous oeuvre pour cela".

Patrice Motsepe a appelé à un plus grand sponsoring de la part du secteur privé afin de développer et de "rendre plus substantielles" la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue des Champions Africaine et a déclaré qu'il serait plus proactif pour rassembler les 56 associations membres qui composent la CAF.

"Il faut faire venir les sponsor privé dans le football africain. Nous devons augmenter le sponsoring de la Coupe d'Afrique des Nations (AFCON), rendre ces aides plus importantes. Nous devons développer aussi le sponsoring de la Ligue des champions africaine."

En tant que président de la CAF, Patrice Motsepe est devenu automatiquement vice-président de la FIFA et membre du Conseil de la FIFA.