Centrafrique : visite d'une mission de l'Union Africaine

En Centrafrique, après le scrutin du 14 mars, l’heure est au bilan pour la vingtaine de membres de la mission de l’Union Africaine venue sur place.

Son 1er objectif était d’observer ces élections législatives. Et malgré un climat sécuritaire préoccupant, le vote s’est déroulé sans incident majeur, et les résultats devraient être connus d’ici le 22 mars.

Reste le 2nd objectif de leur mission : assurer une médiation entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés qui menacent de renverser le pouvoir.

L’ancien 1er ministre du Mali Modibo Sidibé, qui est à la tête de cette mission de l’Union Africaine, a tenu à rappeler l’importance du dialogue dans un pays ou la paix demeure fragile.

« Il faut un dialogue, le cadre de concertation comme on l’a soulevé, il faut qu’il soit mis en œuvre, on dit qu'il faut dialoguer, oui il y a eu telle table ronde, tel forum, mais on n’a pas vu la suite. Je crois qu’il faut faire comme le tisserand : quand il met le voile sur le métier, ce n’est pas pour le casser, c’est pour l’améliorer, il faut toujours essayer de se parler, de se concerter. Quels que soient les efforts militaires qu’on peut faire quelles que soient les opérations sécuritaires engagées, tout le monde sait que la poursuite, la durée, c’est la solution politique. Donc il faut essayer de la construire collectivement, ensemble, mais pas de façon unilatérale », a t-il déclaré lors d'une conférence de presse.