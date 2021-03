Amad Diallo, presque héros

Le jeune ivoirien Amad Diallo, 18 ans, a inscrit jeudi soir son premier but pour Manchester United. Arrivé cet hiver d'Italie, pas encore apparu en Premier League, le jeune milieu offensif disputait son troisième match d'Europa League avec les Red Devils. Entré à la pause à la place d'Anthony Martial blessé, il n'a mis que quatre minutes avant d'ouvrir le score dans le choc de ces huitièmes de finale aller face au Milan AC de Franck Kessié.

Un but insuffisant puisque les Rossoneri ont pu égaliser à la toute dernière minute par le Simon Kjaer, au grand dam de l'entraineur Ole-Gunnar Solskjaer :

"Bien sûr, nous savons désormais que nous devrons aller à Milan pour marquer un but et l'emporter ou en marquer deux et tenir le nul. Nous nous sommes mis en difficulté en concédant ce but à domicile. Nous ne sommes pas satisfaits. Encaisser un but de dernière minute reste frustrant, nous avons pris un coup sous le menton mais nous irons là-bas la semaine prochaine pour nous qualifier".

Mohamed Elneny et Arsenal ont, eux, pris une belle option sur les quarts de finale en s'imposant sur la pelouse de l'Olympiakos, 3-1. Une victoire tout en maîtrise et pourtant, les hommes de Mikel Arteta ont réussi à se faire peur en concédant l'égalisation par l'inévitable buteur marocain Youssef El Arabi.

"Je ne veux jamais rien laisser à l'adversaire, s'est agacé le manager espagnol des Gunners. Je suis heureux du résultat, mais je ne suis pas satisfait de la façon dont nous avons contrôlé le jeu pendant 90 minutes. C'est quelque chose que nous devons améliorer".

D'autres équipes n'ont pas fait de détails et quasiment assuré leur présence dans le top 8 de la compétition. C'est le cas du Tottenham de Serge Aurier et Tanguy Ndombele, 2-0 face au Dinamo de Zagreb.

Stephan El Shaarawy et la Roma corrigent les Ukrainiens du Shakthar Donetsk 3-0. Même score pour l'Ajax face aux Young Boys de Berne de Jean-Pierre Nsame.

Sébastien Haller non qualifié, mention spéciale au jeune Brian Brobbey, deuxième but en 3 matches d'Europa League pour la pépite originaire du Ghana.