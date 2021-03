Ouganda : Bobi Wine appelle à la libération de ses partisans

Plusieurs soutiens de Bobi Wine croupissent en prison depuis les manifestations organisées lors de la présidentielle de janvier et réprimées par les forces de sécurité ougandaises. L’opposant juge arbitraire, le maintien de ses partisans en détention.

‘’Nous exigeons que le général Museveni libère tous les prisonniers politiques avec effet immédiat. Ce n'est pas un crime, soutenir quelqu'un. Si tel était le cas, il n'y aurait pas dû y avoir d'élections présidentielles, mais vous vous souvenez tous que toute mon équipe de campagne a été arrêtée et qu'elle croupit en prison’’, a déclaré l’opposant.

Le gouvernement ougandais qui avait nié ces accusations a fait volte-face. Il a admis que ‘’ les citoyens accusés de comploter contre l'État étaient détenus par l'armée et d'autres agences de sécurité’’.

Manifestations pacifiques

Mardi, Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine, a appelé les Ougandais à protester pacifiquement contre le président ougandais au pouvoir depuis 1986. Et réélu pour un sixième mandat en janvier avec 58 % des voix. "Je vous appelle à vous lever pacifiquement et sans armes pour manifester contre le régime qui nous a opprimés, exploités et transformés en esclaves dans notre propre pays", a déclaré l’opposant. Alors qu’il conteste toujours la réélection de Museveni.

"Nous appelons tous les citoyens qui se sentent opprimés, les femmes dont les fils ont disparu, les Ougandais qui ont voté et dont les résultats ont été faussés, tous les Ougandais opprimés, à venir manifester pacifiquement contre cette impunité", a déclaré Robert Kyagulanyi.

La police ougandaise a averti contre une participation à ces manifestations qu’elle qualifie d’illégales. La police ougandaise affirme ‘’qu’elle n'hésitera pas à arrêter et à inculper devant les tribunaux toute personne qui participera à ces activités illégales.’’