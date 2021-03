Les femmes, d'avantage affectées par la crise de l'emploi en Afrique

La condition des femmes africaines a encore un long chemin à parcourir pour parvenir à l'égalité des sexes.

A 35 ans, Edna Macassi est vendeuse au marché Asa Aranca de Luanda. Elle a grandi et a créé sa propre entreprise sur le même marché où sa mère avait l'habitude de vendre.

Elle fait partie d'une classe sociale qui représente plus de 60 % des femmes économiquement actives en dehors du secteur formel, dans les pays en développement. Elles n'ont pas accès aux services de protection sociale de base.

"Après cette pandémie, le grand défi sera d'affronter et de résoudre les problèmes qui se sont aggravés dans nos pays, en raison des confinements et des rétractations économiques. Parmi eux, la violence domestique et sexiste mais aussi le chômage, en particulier le chômage féminin ; car ce sont les femmes qui ont le plus de difficultés à maintenir leur emploi dans une situation de crise." a déclaréAna Dias Lourenço, Première Dame d'Angola.

Selon la conseillère d'ONU Femmes ( l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes), la violence domestique et le harcèlement sexuel sont deux des principaux facteurs qui empêchent les femmes d'accéder ou de rester sur le marché du travail officiel.

"L'un des grands défis que nous devons relever dans le secteur du travail est de traiter les questions de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Car ces questions sont alors très affaiblies par la notion de preuves, qui impose à une femme harcelée de produire elle-même la preuve. » a révélé Rosalina Nhachot, une consultante de l'ONU Femmes.

La dernière mise à jour du baromètre sur l'égalité des sexes au niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe indique un recul d'au moins 5 ans sur les questions de sauvegarde des droits des femmes.

"La violence sexiste est très répandue en Afrique, et je ne pense pas qu'il y ait un seul pays africain qui ait une législation suffisante, assez puissante et qui la mette en œuvre, l'applique sérieusement pour prévenir la violence contre les femmes". Irene Ochem, fondatrice et directrice générale de l'Africa Women Innovation & Entrepreneurship Forum (AWIEF) pour l'Afrique du Sud.

Malgré la situation actuelle, il y a plusieurs histoires de dépassement, où les femmes africaines occupent des places de choix, un peu partout dans le monde, l'exemple le plus récent est l'élection de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala au poste suprême de l'Organisation mondiale du commerce. Des propos recueillis par Neusa e Silva, correspondante en Angola pour Euronews.