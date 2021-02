Libye : retard dans la nomination du gouvernement de transition

Premier rendez vous manqué pour le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah, qui n'a pu nommer à temps son gouvernement avant l’échéance de jeudi. Il a toutefois dévoilé les grandes lignes de la transition.

Le Premier ministre désigné devait annoncer son Cabinet très attendu lors d'une conférence de presse depuis la capitale Tripoli et l'envoyer à la Chambre des représentants de Libye pour approbation. Au lieu de cela, il a déclaré aux journalistes qu'il n'avait fait part aux législateurs libyens que des lignes directrices proposées pour la sélection des membres du Cabinet et d'un aperçu de ses priorités pour la période à venir. "Nous sortons d'une guerre, de conflits et de désaccords qui ont détruit ce pays et établi des divisions et des clivages. Nous sommes dans une phase dangereuse. Nous avons pris en compte dans ce gouvernement toutes ces considérations, un véritable gouvernement d'unité nationale", a déclaré Abdul Hamid Dbeibah.

La nomination du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route soutenue par l'ONU, qui prévoit la tenue d'élections générales d'ici la fin de l'année."Nous avons trois vrais problèmes : la pandémie de coronavirus pour laquelle nous allons créer une équipe de crise; le problème de l'électricité; et l'autre problème qui nécessite la formation de comités pour unifier le peuple libyen par le biais du comité de réconciliation, en coopération avec le Conseil présidentiel", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a jusqu'au 19 mars pour obtenir la confiance du Parlement et mettre fin à dix ans de chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Depuis 2015, les institutions de l'État libyen sont réparties entre deux administrations : une à l'Est et une autre à l'Ouest, chacune étant soutenue par un vaste éventail de milices et de gouvernements étrangers.

Au début de ce mois, Abdul Hamdi Dbeibah a été élu Premier ministre par les délégués libyens lors d'une conférence parrainée par l'ONU près de Genève. Les 75 membres du Forum de dialogue politique libyen ont également élu un Conseil présidentiel de trois membres qui devrait conduire le pays aux élections générales du 24 décembre.