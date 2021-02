Les Libyens commémorent le 10e anniversaire de la chute de Kadhafi

Les Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire de leur soulèvement de 2011 qui a conduit au renversement et à l'assassinat du Mouammar Kadhafi. Les yeux sont rivés sur le nouveau gouvernement chargé de conduire la Libye aux élections qui auront lieu dans le courant de l'année, dans l'espoir d'unifier la nation divisée. Les célébrations ont commencé tard mardi dans la capitale Tripoli, où les gens se sont rassemblés sur la place principale de la ville dans un climat de sécurité renforcée. Les rues et les places principales avaient été nettoyées et décorées de bannières et de photos marquant l'anniversaire. Des célébrations ont également eu lieu dans la ville de Benghazi, à l'est du pays, autrefois connue comme le lieu de naissance du soulèvement libyen de 2011.